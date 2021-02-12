بيان مصري يوناني قبرصي: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية

أصدرت مصر وقبرص واليونان بيان ثلاثي اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021، أكدوا فيه أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية، ولابد من تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية بإخراج المرتزقة.

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مصر وقبرص واليونان: نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا

وشدد كلا من مصر واليونان وقبرص، عن رفضهم التام لأى تدخل أجنبي في ليبيا، مطالبة باحترام سيادة الدول فى مناطقها البحرية شرق المتوسط، ورحبت بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

مصر تؤكد استعدادها لدعن ليبيا وشعبها

يذكر أن مصر أبدت استعدادها خلال الفترة الماضية لدعم ليبيا خلال مرحلة عبور المرحلة الانتقالية الجديدة وصولا إلى الانتخابات، وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد ذلك في أول اتصال هاتفي مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، مشددًا على أن القاهرة ستواصل دعم الليبيين على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري.

السيسي: مصر مستعدة لتلبية احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار

وأوضح السيسي خلال الاتصال الهاتفي، استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار في بلادهم، ويأتي ذلك امتدادا لمسار "العلاقات التاريخية" التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي، وانطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة دولته.