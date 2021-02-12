عاجل.. الرئيس السيسي يهنيء النادي الأهلي ببرونزية العالم (صور)

بعث الرئيس السيسي رسالة تهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٠ والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة. ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتب فيه: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".

وكان الأهلي قد فاز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة أمام فريق بالميراس البرازيلي، بنتيجة ٣-٢ بركلات الترجيح، بعدما وصلت المباراة للتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

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