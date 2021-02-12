ضربة قوية من حمايه المستهلك لشركة وهمية تستغل علامة تجارية كبرى

جدة - نرمين السيد - تتزايد الإعلانات على السوشيال ميديا وقنوات التليفزيون لشركات الصيانة التى تستطيع إصلاح أى عطل فى أجهزة الكهرباء، أو شركات تنتحل صفة شركات كبرى بهدف الكسب غير المشروع، ويلجأ إليها المواطنون فيجدوا أنفسهم ضحية لعملية نصب كبيرة وبالاسراع إلى جهاز حماية المستهلك تمت ملاحقة هذه الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضبط الأسواق.





هذا ما حدث بالفعل مع إحدى المواطنات وتدعى "م. ص" والتى أكدت أنها تحدثت مع إحدى شركات صيانة ادعت أنها تابعة لتوكيل شركه كريازى وتم التوصل إليها من خلال رقمها المنشور على النت لتصليح "ديب فريزر"، وبالفعل توجه مندوب الشركة يدعى "ن. ص" وقام بتحصيل مبلغ ألفين مدعيا تصليح الجهاز إلا أنه لم يحدث، وعند الرجوع إليه، أكد أنه سيعود خلال يومين ولم يحدث أيضا وبالرجوع إليه مرة ثانية، نفى ذلك وأكد أنه لا يستطيع التحرك إلا بتكليف من الشركة، وقد تم تحرير شكوى لجهاز حماية المستهلك رقم 164252.

وكلف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين رئيس جهاز حماية المستهلك المختصين بالجهاز بفحص البلاغ والتوصل للقائمين على شركة الصيانة الوهمية التى تنتحل صفة شركة كريازى، وبالفعل تم إيقاف الإعلان المنشور على صفحات الإنترنت واستعادة مبلغ 2.000 جنيه الذى تم تحصيله مما لقى استحسان الشاكية.

وفى سياق متصل، أكد حسام الدين أن الجهاز يقف بالمرصاد ويتصدى لأى محاولة خداع أو غش المستهلكين أو الإضرار بسلامتهم وصحتهم انطلاقا من دوره الوطنى الذى تم إنشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائما على مواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق.

ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الأستباقية التى يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين والحرص على صحه وسلامة المواطنين، وتأكيدا على أهتمام الدولة بتوفير السلع والمنتجات لكل المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الابلاغ عن أى شئ يمس سلامة المواطنين عن طريق الأتصال بالخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عل موقع FACEBOOK والموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG