أخبار السوشيال ميديا.. أحمد فتحي يهنئ لاعبي الأهلي.. ونبيل يدعم الزمالك أمام المولودية

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هاشتاج ادعم مروان محسن يواصل تصدر تويتر.. ومغردون: احنا وراك



حرص عدد كبير من جماهير النادي الاهلي على تقديم الدعم للاعب الفريق مروان محسن بعد إهدار ركلة جزاء امس أمام فريق بالميراس البرازيلي.

وتصدر هاشتاج #ادعم_مروان_محسن الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مروان محسن: ممكن اللاعب يتعرض لإصابات متتاليه او سوء حظ، لكن قسوه الناس ممكن تضاعف عليه الاصابه و سوء الحظ. مروان محسن :يمكن ميكونش افضل المهاجمين لكنه لاعب كبير. اجتهد فأصاب.. و اجتهد فأخطأ. خلونا رحماء ببعض ‎#ادعم_مروان_محسن "

نبيل الحلفاوي يدعم الزمالك أمام مولودية الجزائر



وجه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم لنادي الزمالك أمام فريق مولودين الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏كل الدعم لفريق الزمالك في مباراته اليوم مع مولودية الجزائر. عاوزين يا رجالة نكرر إنجاز الموسم الماضي وتتعود إفريقيا على إن النهائي يبقى الأهلي والزمالك. إن ما اتقابلناش في السكة".

أحمد فتحي مهنئا لاعبي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: مبروك يا رجالة

حرص احمد فتحي لاعب فريق بيراميدز ولاعب الاهلي السابق على تهنئة أصدقاء لاعبي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية .



ونشر احمد فتحي عبر حسابة بإنستجرام مجموعة من الصور للاعبي الأهلي من مباراة امس أمام فريق بالميراس البرازيلي وعلق قائلا "مبروك يا رجالة ".

الأهلي ثالث العظماء.. كهربا يحتفل ببرونزية مونديال الأندية



احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع الميدالية البرونزية، وعلق قائلا: "‏‬‏‪الحمد لله الأهلي تالت العظماء تالت العالم، أول ميدالية عالمية في تاريخي فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعيبة أبطال إفريقيا، شكرًا مجلس إدارة الأهلى مبروك لكل جماهيرنا العظيمة القادم أفضل إن شاء اللَّه

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