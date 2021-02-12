شاهد .. لفتة إنسانية لـ موسيماني تجاه مشجع أهلاوي من ذوي القدرات في مطار القاهرة

اعترض مشجع أهلاوي من ذوى الاحتياجات الخاصة، طريق بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي، أثناء خروجه من صالة مطار القاهرة الدولي، بعد وصوله برفقة بعثة النادي الأهلي القادمة من الدوحة على متن رحلة خاصة عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرص المشجع الأهلاوي على التقاط صورة تذكارية مع بيتسو موسماني، أثناء خروجه أمام صالة المطار وهو يرفع وشاح النادي الأهلي، احتفالا بالمركز الذي أحرزه الأهلي في مونديال الأندية.