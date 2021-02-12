شاهد.. دعم جماهير الأهلي لـ مروان محسن عقب وصوله مطار القاهرة

في لفتة إنسانية طيبة، دعمت جماهير الأهلي التي استقبلت البعثة في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، مروان محسن لاعب الفريق، فور وصوله مطار القاهرة الدولي، برفقة بعثة النادي القادمة من الدوحة عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرص مشجعو النادي الأهلي المتواجدين في استقبال البعثة في مطار القاهرة، على رفع لافتات باسم مروان محسن بمجرد خروجه من صالة المطار، تعبيرًا عن دعمهم له وحبهم الكبير للاعبي النادي الأهلي بالمركز الذي أحرزه الأهلي في مونديال الأندية.