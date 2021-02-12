نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص تهنئة الرئيس السيسي للأهلي بعد فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهنئة النادي الأهلى بطل مصر وقارة أفريقيا بمناسبة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى دولة قطر فى الفترة من 4 فبراير وحتى 11 فبراير والتي توج فيها فريق بايرن ميونيخ الألماني باللقب بعد تغلبه على فريق تجريس أونال المكسيكي بنتيجة 1- صفر.

وقد كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: “خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.”

وكان النادي الأهلي قد فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أداء أكثر من رائع فى البطولة التى خاض خلالها ثلاث مباريات بدأها بالفوز على فريق الدحيل القطري منظم البطولة بنتيجة 1-صفر أحرز هدف المباراة اللاعب حسين الشحات، وفى مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لتقى الأهلي مع فريق بارين ميونيخ الألماني بطل أوروبا وخسر بنتيجة صفر – 2 بعد أداء مباراة أكثر من رائعة، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز المارد الأحمر على فريق بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف.

وقد حقق فريق الأهلي الرقم القياسي فى عدد المباريات التى يخوضها أي فريق فى بطولة كأس العالم للأندية حيث شارك الأهلى فى 15 مباراة حتى الآن فى ست مشاركات شاركها فيها الأهلي وقد حقق الأهلى الفوز فى 5 مباريات وخسر فى 10 مباريات، وحقق الميدالية البرونزية مرتين، المرة الأولى فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى اليابان عام 2006، والمرة الثانية فى بطولة كأس العالم للأندية الحالية لعام 2020 التى أقيمت فى قطر.