رئيس هيئة السويس: الملاحة بالقناة تسجل خامس أعلى حمولة يومية في تاريخ القناة

قناة السويس -أرشيفية
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.
رئيس هيئة السويس: القناة تسجل أعلى حمولة منذ بداية جائحة كورونا
وأكد رئيس هيئة السويس أن القناة شهدت عبور 72 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، وهى خامس أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة والأعلى حمولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مُحققه أعلى إيراد يومي منذ الجائحه قدره 24.7 مليون دولار.
وكشف الفريق ربيع، عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 37 سفينة بحمولات صافية 2.8 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية 2.5 مليون طن.
رئيس هيئة السويس: القناة سجلت عبور 21 سفينة حاويات عملاقة
ولفت إلى أن حركة الملاحة اليوم الجمعة سجلت عبور 21 سفينة حاويات عملاقة بإجمالي حمولة صافية 3 مليون طن، و28 سفينة صب بإجمالي حمولة صافية 918 ألف طن، فيما بلغ مجموع الفئات الأخرى من السفن العابرة للقناة 23 سفينة بإجمالي حمولة صافية قدرها 1.4 مليون طن.
وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة HMM LE HAVRE التي ترفع علم بنما بحمولة كلية 235 ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING TAURUS التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 212 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.
قناة السويس تشهد عبور 13 سفينة عملاقة تزيد حمولتها عن 150 ألف طن
كما شهدت القناة عبور 13 سفينة عملاقة تزيد حمولتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 6 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
الفريق ربيع: قناة السويس الأكثر أمنًا لحركة التجارة العالمية
وقال أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية، والاختيار الأول والأكثر أمانًا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى استعداد قناة السويس للتعامل مع كافة المتغيرات العالمية التي تشهدها صناعة النقل البحري بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية المرنة والخدمات الملاحية المتطورة المُقدمة للعملاء.
السيسي: قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم
وشدد رئيس الهيئة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة ورفع تصنيفها العالمي وذلك عن طريق زيادة قدرتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، رفع معدلات الأمان الملاحي وتقليل مدة عبور القناة إلى النصف، بما لا يدع مجالًا للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية.
وقال أن القناة الجديدة اثبتت بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الطفرة الكبيرة التي تسجلها إحصائيات الملاحة اليومية تعزو إلى زيادة أعداد وحمولات سفن الحاويات وسفن الصب العابرة للقناة باعتبارهما العملاء الأكثر تأثيرًا في زيادة إيرادات القناة.
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