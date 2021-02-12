الاسبوع المقبل.. "دفاع البرلمان" تعقد اجتماعاً لها لمناقشة خطط التعليم والثقافة والأوقاف في مواجهة التطرف

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعاً لها، الاسبوع المقبل، لمناقشة خطط وزارات التعليم و الثقافة و الأوقاف في مواجهة التطرف و الإرهاب.

جاء ذلك بناء على طلب تقدم به النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة و عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحاز الطلب على موافقة اللجنة.

فريدى البياضى: تلك الخطوة تعد نقلة نوعية

وقال النائب فريدي البياضي، إن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في عمل اللجنة و توسيع لمفهوم الدفاع و الأمن القومي خارج حدود المفهوم العسكري.

ومن المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة بيانات الوزارء عدد من الملفات الهامة علي طاولة أعمال اللجان طبقاً لجدول أعمالها.