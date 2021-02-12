فريدى البياضى - أرشيفية
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعاً لها، الاسبوع المقبل، لمناقشة خطط وزارات التعليم و الثقافة و الأوقاف في مواجهة التطرف و الإرهاب.
جاء ذلك بناء على طلب تقدم به النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة و عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحاز الطلب على موافقة اللجنة.
فريدى البياضى: تلك الخطوة تعد نقلة نوعية
وقال النائب فريدي البياضي، إن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في عمل اللجنة و توسيع لمفهوم الدفاع و الأمن القومي خارج حدود المفهوم العسكري.
ومن المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة بيانات الوزارء عدد من الملفات الهامة علي طاولة أعمال اللجان طبقاً لجدول أعمالها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاسبوع المقبل.. "دفاع البرلمان" تعقد اجتماعاً لها لمناقشة خطط التعليم والثقافة والأوقاف في مواجهة التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.