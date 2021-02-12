طلائع الجيش يستضيف سموحة علي ستاد جهاز الرياضة

يواجه طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفنى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى اليوم فى الساعة الخامسة مساء فى الاسبوع الثالث عشر من بداية انطلاقة الدورى المصرى، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، وتبث المباراة على قناة أون سبورت إتش دى، بتعليق صوتى محمد الحنفى.

يحتل نادى سموحة المركز التاسع في ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد ستة عشر نقطة، تحصل عليهم من خلال إحدى عشرة مباراة، سجل من خلالها ثلاثة عشر هدف، في حين تلقت شباكة إحدى عشرة هدف.

في حين يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد إحدى عشر نقطة، تحصل عليهم من خلال أثنى عشرة مباراة، أحرز فيها ثلاثة عشر هدف، وتلقت شباكة ستة عشر هدف.

يقود اليوم أحمد سمير هداف طلائع الجيش وهداف الدورى المصري برصيد ستة أهداف، فريقة لتعزيز مركز الفريق فى الترتيب ويواصل التئلق والانفراد بهداف الدورى على حساب منافسه يوسف أوباما لاعب الزمالك والذي بعدالة برصيد الأهداف فى هذا الموسم.

في حين ينافس حسام حسن لاعب نادي سموحة علي لقب الهداف برصيد خمسة أهداف، ليحل المركز الثانى في ترتيب هدافي الدوري لهذا الموسم، وأيضا تعزيز ترتيب مركزفريقة في الدوري من خلال ثلاث نقاط ثمينة.

تشهد نتائج المواجهات السابقة بين طلائع الجيش وسموحه في الدوري المصري الممتاز، على قوة وتكافؤ الفريقين، اخر مواجه بين الفريقين في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ انتهت بنتيجة إيجابية بهدف لكلا الفريقين، وفى ٢ ديسمبر ٢٠١٩ فى انتهت لصالح سموحه بهدفين مقابل هدف، وفي ٣ فبراير ٢٠١٩ انتهت المباراة بالتعادل السلبى، وفى ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ انتهت المباراة بالتعادل السلبى أيضا.

ويسعي سموحة لتحقيق الفوز من أجل تحطي بيراميدز صاحب المركز السادس والذي يمتلك مباراة أكثر عن الفريق السكندري والوصول للنقطة 19 يقرب الفريق من المركبع الذهبي بشكل كبير والمنافسة علي المقعد الأفريقي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري حتي الأن ويمتلك 26 نقطة ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 21 نقطة مع تبقي له مبارتين مؤجلتين بسبب تواجدة في كأس العالم للأندية، والذي فاز بالمركز الثالث بالبطولة أمس وتحقيق الميدالية البرونزية.