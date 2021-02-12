رضا البلتاجى يكتب: الديمقراطية والعمل المؤسسى سٌبل النهضة الرياضية

على روتانا كلاسيك كنت اتابع فيلم لصوص لكن ظرفاء للفارس احمد مظهر وعادل أمام، واستوقفنى مشهد خارجى للبطلان ظهر فيه المترو وكنيسة البازليك وبعض الشوارع فى لقطة تصيبك بالفخر والحسرة معا، فخر بتاريخ وحضارة سبقنا بهما العالم وحسرة على جمال اهدرناه ورقى نسيناه وفن اختفى فى زحام الوهابية.

يحي الدرع لاعب الزمالك والمنتخب

يحيى الدرع لاعب الزمالك ونجم منتخبنا المتألق فى كأس العالم لكرة اليد، والذى تلقى عدة عروض احترافية فى كبرى أندية أوربا تم تجنيده قبل اسبوع وهو ما أهدر فرص احترافه التى حتما ستعود بالإيجاب على منتخبنا الذى ارتفعت اسهمه بشكل رهيب وصار حلم الميدالية الذهبية على بعد خطوات، بدون مزايدة هل من سبيل لمواجهة هذه المعضلة بما يحقق مصلحة اللاعب والنادى والوطن بما يحقق العدل والمساواة دون المساس بحق البلد؟

الأهلى وبطولة العالم

الأهلى لم يفز فقط ببرونزية العالم لكرة القدم، ولكنه أكد أن الديمقراطية والعمل المؤسسى فقط هما السبيل لنهضة الأندية والمؤسسات والدول، مبرووك للأهلى وجمهوره ولا عزاء لدعاة التوريث.

مروان محسن

مروان محسن شارك فى كأس العالم روسيا 2018، والأهلى فضله على خمسة مهاجمين من العيار الثقيل، مثل أزارو، ايفونا، جون انطوى، صلاح محسن، بادجى، واقتنع به عشر أجهزة فنية متعاقبة سواء فى الأهلى أو المنتخب على مدار أحد عشر عاما، أنا شخصيا على ثقة من موهبته ولكن الولد، يؤكد أن الطاعة والصبر والالتزام اهم اسباب النجاح.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)، ثلاث آيات فى سورة الفرقان تدعو للأمل والتفائل من رحمة الله وتفند وتكذب دعاوى الكفر والتفكير، المولى سبحانه وتعالى من فضله وكرمه لم يكتفى بالعفو عن فئة كفرت وقتلت وارتكبت الفاحشة، بل استبدل سيئاتهم إلى حسنات حال توبتهم وسارعوا إلى العمل الصالح، ما أكرمك من إللاه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وردنا إليك ردا جميلا.