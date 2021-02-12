تعرف علي حكم مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

يلتقى الزمالك بقيادة جيمي باتشيكو المدير الفنى اليوم بمولودية الجزائر بقيادة عبد القادر عمراني المدير الفنى فى دوري أبطال أفريقيا فى دور المجموعات في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب القاهرة الدولي.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكم مواجهة نادي الزمالك أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

وصلت منذ يومين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل، حيث وصلت البعثة القاهرة و قوامها 65 فردًا برئاسة الدكتور ناصر ألماس رئيس النادي، وكان في استقبالها بمطار القاهرة الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك، وكذلك إبراهيم روماني نائب السفير الجزائري.

وخاض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة الدولى، الذي يستضيف اللقاء على أن يغادر مصر في اليوم التالي للمباراة.

وأستقر جايمي باتشيكو علي التشكيل الرسمي للفريق والأقرب لموقعة اليوم أمام مولودية الجزائر:-

حراسة المرمي: محمد ابو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، اشرف بن شرقي.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم بجانبة، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، تونغيت السنغالي.

ويلعب الزمالك أمام تونغيت السنغالي في مباريات الجولة الثانية، وتم تحديد يوم 23 فبراير القادمة موعدا لهذه المواجهة بالسنغال.

وكان الزمالك قد حل وصيفا لبطولة دوري أبطال افريقيا العام الماضي، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

يلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

ويلعب الترجي التونسي أمام تونغيت السنغالي في بداية مباريات الجولة الأولي للمباراة الرابعة.