صور.. وزير الأوقاف والمفتى يشاركان فى احتفال الدقهلية بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - وتأتى زيارة وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية للدقهلية اليوم للمشاركة مع شعبها احتفالاتهم بالعيد القومى، وأدى محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف والمفتى والقيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان والشيوخ صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف وكانت تحت عنوان "حديث القرآن عن الصدق والصادقين".



وتضمنت زيارة وزير الأوقاف والمفتى للمحافظة افتتاحات المشروعات الجديدة بالمحافظة، ومنها افتتاح 7 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز ومدن "ميت غمر وتمى الامديد والسنبلاوين وشربين وبلقاس وجمصة" وبتكلفة إجمالية قدرها 24 مليون جنيه بمشاركة الجهود الذاتية.

وأناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، لافتتاح مسجد الرحمة الجديد بقرية بشلا بمركز ميت غمر.

كما أناب وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف لافتتاح مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضا بمركز تمى الأمديد، وافتتح مديرو إدارات الأوقاف المختصة باقى المساجد بالمراكز المذكورة.



جدير بالذكر أن المساجد السبعة التى تم افتتاحها اليوم هى:

- مسجد الرحمة بقرية بشلا مركز ميت غمر وتبلغ مساحته 450 متر مربع، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

- مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء مركز تمى الأمديد وتبلغ مساحته 300 متر مربع، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه.

- مسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى مركز السنبلاوين وتبلغ مساحته 680 مترا مربعا، وبتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

- مسجد العمدة بقرية كفر الخطبة مركز شربين، وتبلغ مساحته 650 مترا مربعا، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 4 ملايين جنيه.

- مسجد منشية أبو الفتوح مركز بلقاس وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه.

- مسجد الرحمة عزبة البنك بقرية كفر شرف مركز ميت غمر وتبلغ مساحته 200 متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه.

- المسجد الكبير بقرية العبد بجمصة وتبلغ مساحته 396 مترا مربعا، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 3.5 مليون جنيه.

وأقيمت المساجد تحت الإشراف الهندسى لوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الدقهلية، وبمشاركة الجهود الذاتية لأبناء الدقهلية.