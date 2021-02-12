عاجل بالصور.. الرئيس السيسى يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها تطوير محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه، ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن من المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، لا سيما بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى. واطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية، وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور. كما وجه أيضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التى سيتم تطويرها فى نطاق مشروعات الطرق والمحاور فى وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "أهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

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