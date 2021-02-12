جدة - نرمين السيد - ويتضمن الاجتماع الأول الأحد المقبل، النظر فى بيان عدد من الوزراء، وهم بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.
كما يتضمن الاجتماع الثانى، المقرر يوم الإثنين المقبل، نظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد منار كمال عنبة، وزير الطيران المدنى، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيانات 8 وزراء على طاولة مناقشات تضامن النواب الأحد والإثنين المقبلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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