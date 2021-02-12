بيانات 8 وزراء على طاولة مناقشات تضامن النواب الأحد والإثنين المقبلين 

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الاجتماع الأول الأحد المقبل، النظر فى بيان عدد من الوزراء، وهم بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

كما يتضمن الاجتماع الثانى، المقرر يوم الإثنين المقبل، نظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد منار كمال عنبة، وزير الطيران المدنى، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.