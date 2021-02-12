أسامة ربيع: قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا بأعلى حمولة منذ بداية كورونا

جدة - نرمين السيد - صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، رقماً قياسياً جديداً فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وذلك بعبور 72 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن وهى خامس أعلى حمولة صافية يومية فى تاريخ القناة، والأعلى حمولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مُحققة أعلى إيراد يومى منذ الجائحة قدره 24.7 مليون دولار.





وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 37 سفينة بحمولات صافية 2.8 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالى حمولات صافية 2.5 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع على أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة اليومية فى القناة رغم التحديات التى تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها قناة السويس فى المجتمع الملاحى باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية والأختيار الأول والأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مشيراً إلى استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية التى تشهدها صناعة النقل البحرى بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى للقناة والسياسات التسويقية المرنة والخدمات الملاحية المتطورة المُقدمة للعملاء.

وشدد رئيس الهيئة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة فى الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة ورفع تصنيفها العالمى بزيادة قدرتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ورفع معدلات الأمان الملاحى وتقليل مدة عبور القناة إلى النصف، بما لايدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة الجديدة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الطفرة الكبيرة التى تسجلها إحصائيات الملاحة اليومية تعزو إلى زيادة أعداد وحمولات سفن الحاويات وسفن الصب العابرة للقناة باعتبارهما العملاء الأكثر تأثيراً فى زيادة إيرادات القناة، لافتاً إلى أن حركة الملاحة اليوم الجمعة سجلت عبور 21 سفينة حاويات عملاقة بإجمالى حمولة صافية 3 مليون طن، و28 سفينة صب بإجمالى حمولة صافية 918 ألف طن، فيما بلغ مجموع الفئات الأخرى من السفن العابرة للقناة 23 سفينة بإجمالى حمولة صافية قدرها 1.4 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة HMM LE HAVRE التى ترفع علم بنما بحمولة كلية 235 ألف طن، فى رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING TAURUS التى ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 212 ألف طن فى رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

كما شهدت القناة عبور 13 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 6 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التى تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.