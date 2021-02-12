صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم الجمعة عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ومن المخطط ان يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية علي الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري
وأطلع الرئيس علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهاً سيادته بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهاً ايضاً بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "اهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.