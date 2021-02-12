الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم الجمعة عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ومن المخطط ان يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية علي الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري

وأطلع الرئيس علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهاً سيادته بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهاً ايضاً بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "اهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.