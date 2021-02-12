زوج يطلب زوجته في بيت الطاعة بعد عودتهم من شهر العسل

تبدلت حياة فتاة عشرينية بعد خداعها من زوجها التي ظنت أنها خرجت من منزل عائلتها لتستقر معه بشقته وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها مليئة بالاستقرار والأمان، لتتغير كل الأماني بعد شهر العسل حين طلب منها نقل المنقولات الزوجية لشقة والدته حتى تعيش معها، لتسطر بنفسها النهاية لتلك الزيجة وتطلب الطلاق.

أقامت طالبة لم تتجاوز من العمر "21 عامًا" دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، بسبب نقل المنقولات الزوجية لشقة والدته، وحاول إجبارها على الإقامة معها بعد شهر ونصف من الزواج.

أحلام الفتاة الوردية قبل الزواج

وقالت الفتاة أنها خرجت من منزل والديها لكى تعيش حياة سعيدة مع الشخص الذي اختاره قلبها وسافرت معه إلى إحدى المدن السياحية لقضاء شهر العسل وعادت إلى شقة الزوجية لكى تكمل حياتها السعيدة في منزلهم التي باتت أيامًا وشهور عاكفة على تجهيزه.

وتابعت قائلة:"رجعت البيت الي أسست كل ركن فيه وكنت بأشعر بالسعادة والاستقرار عند عودتي للمنزل، لكن في لحظة تحولت هذه السعادة إلى كابوس، وكأني كنت بحلم حلم و استيقظت منه، فوجئت بزوجي بعد عودتنا من شهر العسل يطلب مني نقل المنقولات الزوجية إلى شقة والدته للإقامة معها".

زوج يطلب من زوجته نقل المنقولات الزوجية لبيت والدته لاحتياجه للمال

وأوضحت أنه طلب منها ذلك لتعثره في مبلغ من المال، كون الشقة التي نقيم بها ملك والده، ويريد بيعها لاحتياجه للمال، مشيرة أنها رفضت طلبه ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بترك شقة الزوجية والإقامة عند والدها.

وتابعت أنه بعد أيام من الإقامة عند والدها، دق الباب، فظنت أن يكون زوجها ودغدغت مشاعر الامل والفرحة قلبها، لكنها انصدمت حين وجدت محضر يطلب منها استلام الدعوى المقامة ضدها وتسليمها إنذارا لبيت الطاعة.

بعد بيت الطاعة الزوجة تصر على الطلاق

وفي تلك اللحظة حدث كالأفلام السينمائية سقطت الفتاة الشابة أرضا مغشيا عليها، وبعد إفاقتها، لم تجد أمامها سوى تنفيذ الإعلان حتى لا تكون ناشزا، ونفذت الطاعة في الشقة التي تزوجت فيها، وأثناء تنفيذها، نقل الزوج أمامها المنقولات الزوجية إلى شقة والدته، وسلم الشقة لوالده الذي سلمها للشخص الذي باعها له، الأمر الذي تسبب في غضبها بشدة وتقرر العودة لأهلها مرة أخرى ولكن في تلك المرة طالبة الطلاق بشكل نهائي، وبالفعل توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت هذه الدعوى ضد زوجها.