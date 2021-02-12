محمد صلاح يحقق جائزة هامة للمرة الأولي بعد غياب 4 سنوات

أعلنت رابطة البريميرليج عن فوز هدف النجم المصري محمد صلاح بهدف شهر يناير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد التنافس مع 8 أهداف أخري في هذه المسابقة.

وتم اختيار هدف صلاح الرائع والذي تمكن من تسجيلة في شباك ويستهام، ونال هذا الهدف الإشادات الكبيرة بسبب سرعة الهجمة المرتدة، وإتقان صلاح في إيقاف الكرة الهوائية وتحويلها داخل المرمي بكل سهولة.

كل من شاهد الهدف يري انه صعب للغاية تسجيلة، ولكن أمام أقدام محمد صلاح تتحول الأمور الصعبة إلي سهولة ويسر.

وتعتمد رابطة البريميرليج إختيار هدف الشهر بعد إعتماد تصويت الجماهير فقط.

يذكر أن محمد صلاح حقق هذه الجائزة للمرة الأولي في مسيرتة داخل الدوري الإنجليزي، وكانت هي الباقية فقط من الجوائز الفردية الذي فاز بها النجم المصري خلال 4 سنوات داخل الملاعب الإنجليزية.

وقال صلاح بعد إعلان فوزة بالجائزة: "أشكر الجميع علي التصويت واختيار هدف الهدف وأن يكون الأفضل خلال شهر يناير، وأن الهدف كان رائعا وساعد الفريق لضمان النتيجة".

وتقام غدا السبت 4 مباريات خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة ال24، وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة قوية ومرتقبة بين ليستر سيتي وليفربول وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 2.30، وثاني المباريات ستكون بين كريستال بالاس وبيرنلي، ثم في تمام الخامسة ستكون مباراة قمة الأسبوع، حيث يستضيف توتنهام، متصدر الترتيب مانشستر سيتي، وسيحاول الفريق اللندني إيقاف إنتصارات الفريق من أجل الإقتراب من صدارة الدوري.

وتختتم مباريات اليوم ستكون مواجهة مرتقبة، حيث يستضيف برايتون صاحب النتائج الجيدة ضيفة أستون فيلا، ويمتلك الفيلا داخل صفوفة الثنائي المصري محمود تريزيجية وأحمد المحمدي.

وتستكمل مباريات الجولة 24 يوم الأحمد بلعب 4 مباريات أخري، والبداية ستكون بين ساوثهمبتون وولفرهامبتون، وثاني المباريات ستكون بين وست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد، وثالث المباريات ستجمع بين آرسنال المتعثر وليدز يونايتد صاحب المستويات القوية، وختام المباريات ستكون بين إيفرتون وفولها ويستضيف ملعب الجوديسون بارك هذه المواجهة القوية والمرتقبة، ويستعد إيفرتون لإستضافة مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع في مواجهة مؤجلة قبل أسابيع.