من جلب الحبيب لرد المطلقة… الدجل والشعوذة بقى أونلاين

عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الشبكة العنكبوتية المختلفة، انتشرت ممارسة أعمال الدجل والشعوذة التي يلجأ إليها البعض بجهل منهم وإيمان ضعيف واعتقاد خاطئ أن هناك شخص يتمكن من تحقيق لهم الأماني التي يصعب عليهم تحقيقها.

عاطل يخدع الناس بقدرته على العلاج الروحاني وحل المشاكل الأسرية

وهنا قرر عاطل عن العمل أن يجني المال عن طريق الدجل، مستخدمًا "الإنترنت" لجذب ضحاياه، ولعب على مشاعر البعض أصحاب التفكير المحدود بقدرته على جلب الحبيب ورد المطلقة وحل المشاكل الأسرية وغيرها من الأعمال التي تلفت الانتباه.

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ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، والتحفظ على كلا من:"هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم – مبلغ مالي – الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر".

حبس متهم بممارسة الدجل والشعوذة عبر الأنترنت

وكانت النيابة العامة في شمال الجيزة، قررت حبس المتهم "عاطل" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقدرة على جلب الحبيب ورد المطلقة للنصب على المواطنين، وتحصله منهم على مبالغ مالية من ضحاياه.

صفحات بالمواقع الإلكترونية لممارسة الدجل

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالي وكان ذلك بمخالفة القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الشنيع.