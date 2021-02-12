فيديو.. استشارى: ما نشر عن اللقاح المصرى ضد كورونا يؤكد أن نسب النجاح عالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" مساء الجمعة، أن وزارة التعليم العالى والمركز القومى للبحوث هما من سيحددان موعد تقنينه واستخدامه. وأوضح أن اللقاح الروسى واسترازينيكا وسينوفارم التى تعاقدت عليهم وزارة الصحة من اللقاحات الآمنة والفعالة التى لا تتطلب طرق تخزين أو نقل صعبة.

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