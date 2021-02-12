صور .. الهيئة الإنجيلية تدعم المبادرة الرئاسية نور حياة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مع صندوق تحيا مصر، فى قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بقرية معصرة ملوى بمحافظة المنيا، على مدار يومى الخميس والجمعة 11 و12 فبراير 2021.





وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة فى المحافظات يأتى فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية. ومن جانبها، قالت سوزان صدقى، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبى للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوى بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".

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