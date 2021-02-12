حصيلة ما قدمة الأهلي في الدوحة من أجل عيون الميدالية البرونزية

عادت بعثة النادي الأهلي من قطر بعد ظهر اليوم وذلك بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وتحقيق المركز الثالث في البطولة والحصول علي الميدالية البرونزية، والحصول علي مبلغ 2.5 مليون دولار نظير الحصول علي المركز الثالث.

ووصلت بعثة الفريق اليوم وسط وجود إستقبال رسمي من وزارة الشباب والرياضة، وسيكون هناك مواجهات صعبة أمام الفريق خلال الأيام القادمة في جميع البطولات المحلية والقارية.

وقرر بيبو، عودة الفريق إلى القاهرة اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، في ظل سياسة النادي الحفاظ على البعثة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وإتباع الإجراءات الاحترازي، ويغيب بيبو داخل صفوف البعثة.

من ناحية أخرى، يحصل الفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على راحة سلبية من تدريبات الغد بسبب إرهاق السفر، على أن يتدرب بعد غدٍ السبت استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فى حين لعب الاهلى أول مبارياتة فى بطولة كأس العالم للأندية بقطر، فى الرابع من فبراير، فى دور الربع نهائى أمام الدحيل القطرى يطل مستضيف البطولة على ملعب المدينة التعليمية، انتهت المباراة لصالح القلعة الحمراء بهدف نظيف، أحرزة حسين الشحات، في الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة.

ليواجه الأهلى بطل أوروبا بايرن ميونخ فى نصف نهائى البطولة، فى السابع من فبراير على ملعب أحمد بن على بالعاصمة القطرية، انتهت لصالح العملاق البافارى بهدفين دون رد سجلهما البولندى لوفاندوفيسكى، سجل الأول بالدقيقة التاسعة العشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك، وفي الدقيقة السادسة والثمانين سجل صاحب الـ 32 عاما الهدف الثاني بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

فى لعب أمس الموافق 11 من فبراير الساعة الخامسة مساء أمام بالميراس البرازيلى بطل الليبرتادوريس على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان بقطر.

ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السودانيفي أولي لقاءات الفريق في بطولة دوري أبطال افريقيا.