حصاد التعاون الدولى فى أسبوع .. النواب يقر 5 منح بقيمة 41 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مسؤولى دولتى فرنسا والعراق فى إطار دفع العلاقات الثنائية، كما بحثت مع المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة فى مصر، الأولويات المستقبلية، وأطلقت مع وزير الزراعة مشروع الميكنة الزراعية المستدامة بمحافظتى المنيا والفيوم، وفى سياق آخر أقر مجلس النواب 5 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولى بقيمة 41 مليون دولار لدفع التنمية فى العديد من القطاعات، وعرض مسؤولو الوزارة أمام لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محفظة التمويل التنموى للوزارة فى قطاع الحماية الاجتماعية.

بحث المشروعات المستقبلية مع الجانب الفرنسى

يأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020، وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع بعثة ضمت مسؤولين من وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية والسفارة الفرنسية بالقاهرة، أوجه التعاون الحالية والحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، كما تضمن اللقاء مناقشة نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة لفرنسا وإجراءات تفعيل الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة.

ويبلغ إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين البلدين منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.

عرض التجربة المصرية فى التعاون الإنمائى على الجانب العراقى

واستمرارًا للقاءات المتبادلة بين البلدين فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة لنتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت خلال أكتوبر الماضى، التقت وزيرة التعاون الدولى وفدًا عراقيًا ضم مسؤولين بوزارتى التخطيط، والمالية، بجانب سفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الديلمى، وعددًا من مسؤولى دولة العراق، فى إطار رغبة الجانب العراقى فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التعاون الإنمائى من خلال الشراكات الدولية.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، سياق عمل وزارة التعاون الدولى فى إطار القرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، ودورها فى تعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وما تم إنجازه فى 2020 من الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم التحديات التى واجهت السياق الدولى للتعاون الإنمائى.

أول لقاء مع المنسق المقيم الجديد لمكتب الأمم المتحدة فى مصر

واجتمعت المشاط، لأول مرة، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة المعين حديثًا فى مصر، إيلينا بانوفا، من خلال تقنية الفيديو، حيث وجهت لها التهنئة على بدء عملها فى مصر، كما ناقشتا الخطوات التمهيدية للمرحلة القادمة من التعاون المستمر بين مصر والأمم المتحدة، حيث تعمل المنظمة مع مصر من خلال الإطار الاستراتيجى للشراكة 2018-2022، والذى من خلاله يتم تمويل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى العديد من القطاعات.

ووزارة التعاون الدولى هى المنسق الوطنى للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة "UNPDF"، وتشارك فى رئاسة اللجنة التوجيهية مع منسق الأمم المتحدة المقيم، حيث تُشرف الدكتورة رانيا المشاط و "بانوفا" معًا على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، الذى يشمل عمل 29 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة فى مصر بما فى ذلك المكاتب الإقليمية.

إطلاق مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة

وخلال الأسبوع الماضى، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة الممول من الجانب الإيطالى بقيمة 10 ملايين يورو؛ وشهد الوزيران تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعى لـ 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتى الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين.

وأكدت المشاط على أهمية قطاع الزراعة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصرى، ومقوم رئيسى للتنمية فى الدولة، وقد ازدادت أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائى أولوية قصوى بالنسبة لكافة دول العالم، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولى، لتعزيز الشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ وخلال العام الماضى تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى بمشاركة وزير الزراعة وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة.

النواب يقر 5 اتفاقيات

وأقرت الجلسة العامة لمجلس النواب، 5 اتفاقيات منح لا ترد لوزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 41 مليون دولار، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية فى قطاعات، الصحة وتحفيز التجارة والاستثمار والبيئة وتمكين المرأة والنقل.

فى سياق متصل استعرض مسئولو وزارة التعاون الدولى، أمام لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، موقف محفظة التمويل التنموى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لقطاع الحماية الاجتماعية، حيث تضم 3 مشروعات جارية بقيمة 905 مليون دولار، وكذلك التمويلات التنموية التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، فى قطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى خلال عام 2020، بقيمة 1.42 مليار دولار.

منحة الخدمات الاستشارية لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور ممثلى وزارة المالية توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنميةEBRD بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية.

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