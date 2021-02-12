فيديو.. توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن إسكان أهالينا

جدة - نرمين السيد - وخلال العرض سأل الرئيس السيسى، عن إسكان أهالينا، مضيفًا: "شوفوا أراضى الدولة وشركات قطاع أعمال بحيث نخصصها لأهالينا عشان نزود العدد، عشان لما نيجى نعمل إزالة لطرق أو نحسن من أحوال الناس نقدر ننقل الناس دى، لأن أهالينا 3 مش هتكفى".
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن من المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، لا سيما بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.
واطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية، وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور.
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