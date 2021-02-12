جدة - نرمين السيد - وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" مساء الجمعة، أن أى تهاون فى الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة سيؤدى إلى كارثة وزيادة الإصابات ووجود موجة ثالثة للفيروس.
وأوضح استشارى الحساسية والمناعة، أن مصر ما زالت فى الموجة الثانية من كورونا، مؤكدًا أن الفيروس سينتهى تماما لو تم عمل حاجز لمنع انتشار العدوى من خلال ارتداء الكمامة، مضيفًا: "مفيش حلول إلا بارتداء الكمامة".
وعن التخوف من شهر إبريل قال: "بسبب حالة تغير الفصول وموسم انتشار الفيروسات كما أنه موسم التجمعات، لو فضلنا فى التزامنا فلن نصل إلى الموجة الثالثة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. استشارى مناعة: أى تهاون فى الإجراءات الاحترازية سيؤدى لكارثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.