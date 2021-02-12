فيديو.. استشارى مناعة: أى تهاون فى الإجراءات الاحترازية سيؤدى لكارثة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" مساء الجمعة، أن أى تهاون فى الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة سيؤدى إلى كارثة وزيادة الإصابات ووجود موجة ثالثة للفيروس.

وأوضح استشارى الحساسية والمناعة، أن مصر ما زالت فى الموجة الثانية من كورونا، مؤكدًا أن الفيروس سينتهى تماما لو تم عمل حاجز لمنع انتشار العدوى من خلال ارتداء الكمامة، مضيفًا: "مفيش حلول إلا بارتداء الكمامة".

وعن التخوف من شهر إبريل قال: "بسبب حالة تغير الفصول وموسم انتشار الفيروسات كما أنه موسم التجمعات، لو فضلنا فى التزامنا فلن نصل إلى الموجة الثالثة".