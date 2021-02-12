"القومي للاتصالات" يعقد ندوة الغرف التجارية حول ضوابط العمل بالسوق

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ندوة تعريفية لممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح حول مهام ودور الجهاز في ضبط وحوكمة سوق الاتصالات، وذلك بمدينة الإسكندرية بحضور نواب وسكرتيري عموم المحافظات الثلاثة ورؤساء الغرف التجارية ورؤساء شعب الاتصالات، وأكثر من 50 من المستوردين والتجار وأصحاب منافذ البيع، ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدورة في حوكمة سوق الاتصالات ورفع الوعي لدى أطراف السوق المختلفة بأهمية تعزيز التعاون المشترك لإنجاز الأعمال الخاصة بضبط آليات العمل بالسوق.

تعد هذه الندوة جزءا من سلسلة ندوات تعريفية ينفذها الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية لتوضيح وشرح الأطر التنظيمية والحوكمية التي يعمل بها الجهاز فيما يتعلق باستيراد وتداول أجهزة الاتصالات وبيع وشراء خطوط التليفون المحمول، مما يساعد على ضبط آليات العمل بالسوق المصري، ويهدف إلى ضمان تيسير الأعمال التجارية وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في التداولات الاستثمارية، وتجنب الممارسات التي قد تكون مخالفة لهذه الضوابط والقوانين، والتي بدورها تنعكس سلبيًا على إنجاز الأعمال التجارية وعلى جودة الخدمات المقدمة بالسوق.