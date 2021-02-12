مفاجأة غير متوقعة في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مولودية الجزائر

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في إطار إفتتاح الجولة الأولي للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد في التشكيلة الرسمية وجاء علي حساب أحمد سيد زيزو.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، اشرف بن شرقي.

يلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

ومنذ رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، واصبح مركز رأس الحربة صداع كبير في رأس باتشيكو مدرب الزمالك، ولم يستقر بشكل نهائي حتي الأن علي المهاجم الرئيسي للفريق في جميع البطولات.

الزمالك تعاقد مع مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيري ولكن لن يحق له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب تواجدة في قائمة المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية.

ومازال مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة والمنتقل حديثا للفارس الأبيض لم يدخل التشكيلة الأساسية، ويفضل باتشيكو الإعتماد علي يوسف أوباما في هذا المركز نظرا لإمكانياتة وخبراتة الكبيرة في بطولات أفريقيا.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكم مواجهة نادي الزمالك أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

وصلت منذ يومين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل، حيث وصلت البعثة القاهرة و قوامها 65 فردًا برئاسة الدكتور ناصر ألماس رئيس النادي، وكان في استقبالها بمطار القاهرة الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك، وكذلك إبراهيم روماني نائب السفير الجزائري.

وخاض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة الدولى، الذي يستضيف اللقاء على أن يغادر مصر في اليوم التالي للمباراة.