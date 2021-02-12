تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهى قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل.





وأكدت الوزارة، أن تنظيم النسل فى واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل فى عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية. ومن المقرر إطلاق وزارة الأوقاف حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجارى.

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