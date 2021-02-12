صور.. صحة الشرقية تواصل أعمال التطهير بدور العبادة وأماكن التجمعات

جدة - نرمين السيد - واصلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية، أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، والتى تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها.





وأسفرت الجهود عن تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفى سياق متصل كثفت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.