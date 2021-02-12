فيديو.. وزير الأوقاف: افتتاح 900 مسجد فى 5 أشهر رقم غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال لقائه مع القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الوزارة تهتم بالمساجد مبنى ومعنى.. معنى من خلال الاهتمام بتأهيل الأئمة والمادة الدعوية التى تقدم من خلال المساجد، ومبنى من خلال إعمار المساجد.
وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك 30 مسجدا تم افتتاحهم اليوم على مستوى الجمهورية منهم 7 مساجد بالدقهلية بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة، لتقترب الوزارة من افتتاح 900 مسجد فى 5 أشهر وهو رقم غير مسبوق لا فى تاريخ الدولة المصرية ولا فى أى دولة.
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