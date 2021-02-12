على الطريقة السينمائية.. تشكيل عصابي ينتحلوا شخصيات ضباط شرطة للسرقة

تعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات النصب والاحتيال عليهم، والذين يتفننوا في خلق القصص والروايات المزيفة ليتمكنوا من ارتكاب جرائمهم، بدون أن يلفتوا الانتباه لهم.

تشكيل عصابي ينتحل شخصيات ضباط شرطة

وظهر تشكيل عصابي بمحافظة القليوبية يعتمد على انتحال شخصيات ضباط شرطة ويقوموا بالكثير من عمليات السرقة، وتم القبض عليهم مؤخرًا خلال محاولتهم سرقة سيارة محملة بالسجائر ومبلغ 285 ألف جنيه.

وتم كشف المجرمين حين تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد تلقيه بلاغا من سائق بشركة للسجائر مقيم ببنى سويف 39 سنة تضمن سرقة سيارة قيادته حال سيره بطريق بنها المنصورة بدائرة المركز، قادما من محافظة دمياط مستقلا سيارة نقل بصندوق مغلق بداخله 100 كرتونة سجائر، ومبلغ 285 ألف جنيه. عصابة ترتدي زي شرطة لخداع المواطنين بالفحص والتحرى تبين أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلا سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء، فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فاستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة. النيابة تأمر بحبس 4 متهمين لانتحالهم شخصيات ضباط شرطة للسرقة

فيما أمرت نيابة كفر شكر بحبس 4 متهمين ضمن أفراد تشكيل عصابي انتحلو صفة ضباط الشرطة لسرقة حمولة سيارة من السجائر ومبلغ 285 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين المشتركين فى حادث السرقة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كما اعترف المتهمون خلال التحقيقات التى أجريت معهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات عن طريق إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم، موضحين ما قاموا به في جريمتهم الأخيرة.

وأوضحوا قيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.

ولفت المتهمون عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.