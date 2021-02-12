بيان ناري من مالك بيراميدز من أجل الرد علي المتجاوزين

بعد التشكيك في عدم نجاح تجربة نادي بيراميدز في الدوري الممتاز المصري،وزيادة الضغوطات علي الفريق بسبب النتائج المهتزة التي أصابت الفريق منذ بداية الموسم، تحدث سالم الشامسي المستثمر الإماراتي عن نجاح تجربة بيراميدز وأكد أنه يثق في نجاح مشروعة وأن يعود الفريق للمسار الصحيح خلال الفترة القادمة.
وأصدر الشامسي بيانا يؤكد فيه إستمرار تجربة بيراميدز بالدوري المصري ولا نيه لتفكيك الفريق خلال الموسم المقبل، وأكد البيان أن إدارة بيراميدز تفتخر بتواجدها داخل السوق الرياضي المصري وأنها تفتخر بوجودها داخل جمهورية مصر العربية.
جاء في البيان أيضا أن إدارة النادي تري أن التجربة ناجحة حتي الأن خاصة أن الموسم الماضي الفريق نال المركز الثاني في بطولة الكونفدرالية، وحقق المركز الثالث في بطولة الدوري المصري وأن هذا يدل علي نجاح التجربة ولن يتم النظر للمهاترات التي تخرج من بعض المنتقدين بدون أي سبب مقنع.
ختام البيان جاء فيه أن إدارة النادي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المتجاوزين في حق إدارة النادي وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متجاوز.
وكانت بعثة بيراميدز قد غادرت مصر اليوم من أجل خوض مباراة دور ال32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية، وسوف يلعب الفريق أمام كوت ديفوار من أجل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان، وسوف تلعب المباراة يوم الأحد القادم في العاصمة في تمام السادسة مساء.
ولم يسافر مع بعثة الفريق الثنائي عبد الله السعيد بسبب إصابته خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة لغياب دييجو رولان المحترف الأوروجوياني والذي قررت إدارة الفريق عدم سفرة بسبب شعورة بالإرهاق.
ونجح دييجو رولان أن يسجل هدفين في أولي مبارياتة مع بيراميدز، وأحرز هدف في شباك إنبي ثم طلائع الجيش.
وجاءت إختيارات أروابارينا مدرب الفريق للمواجهة علي النحو التالي:-
شريف إكرامي، عبد الرحمن أيمن
علي جبر، محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، أحمد أيمن منصور، طارق طه
نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، إسلام عيسى، أحمد توفيق، إبراهيم حسن، إيريك تراوري، رمضان صبحي، محمد فاروق، محمود صابر، محمود حمادة
محمود وادي،جون أنطوي،دودو الجباس
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