سيد رجب يطمئن جمهوره: الحمدلله إيجابية وانتظروني قريبًا

خرج الفنان سيد رجب ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل الأخيرة كانت إيجابية، موضحًا أن الأعراض التي تملكته كانت خفيفة ولم يعاني بشكل كبير.

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ووجه رجب الشكر لكل جمهوره وزملائه من خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معبرًا عن امتنانه لكل من حاول الاتصال به ولم يتمكن هو بالتواصل معه، مؤكدًا أنه لمس حب الناس له خلال تلك الأزمة.

سيد رجب للجمهور: كورونا خلتني احس بمكانتي عندكم

وقال رجب:"بطمنكم عليا أنا عادتًا مش بطلع على السوشيال ميديا لكن من مميزات كورونا انه خلاني اطلع معاكم،

جالي الفيروس وأعراضه كانت خفيفة الحمدلله ومكنش قوي الحمدلله، واستحملته أنا وابني وبنتي، وعدينا منه الحمد لله وعملنا تحليل وأنا طلعت إيجابي وابني نتيجته هتطلع النهاردة، إن شاء الله تكون إيجابي بردو.. بشكركم جدًا ومبسوط بيكم جدًا، ومن مميزات الأزمة اني حسيت بحبكم ليا وده أثر فيا كتير، وأنا في منتهى السعادة وبشكر ربنا أن طلعني بخير من المرض.. أنا بخير وهبدأ شغل قريب".