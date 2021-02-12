سيد رجب يطمئن جمهوره: الحمدلله إيجابية وانتظروني قريبًا

سيد رجب -أرشيفية
خرج الفنان سيد رجب ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل الأخيرة كانت إيجابية، موضحًا أن الأعراض التي تملكته كانت خفيفة ولم يعاني بشكل كبير.
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ووجه رجب الشكر لكل جمهوره وزملائه من خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معبرًا عن امتنانه لكل من حاول الاتصال به ولم يتمكن هو بالتواصل معه، مؤكدًا أنه لمس حب الناس له خلال تلك الأزمة.
سيد رجب للجمهور: كورونا خلتني احس بمكانتي عندكموقال رجب:"بطمنكم عليا أنا عادتًا مش بطلع على السوشيال ميديا لكن من مميزات كورونا انه خلاني اطلع معاكم، جالي الفيروس وأعراضه كانت خفيفة الحمدلله ومكنش قوي الحمدلله، واستحملته أنا وابني وبنتي، وعدينا منه الحمد لله وعملنا تحليل وأنا طلعت إيجابي وابني نتيجته هتطلع النهاردة، إن شاء الله تكون إيجابي بردو.. بشكركم جدًا ومبسوط بيكم جدًا، ومن مميزات الأزمة اني حسيت بحبكم ليا وده أثر فيا كتير، وأنا في منتهى السعادة وبشكر ربنا أن طلعني بخير من المرض.. أنا بخير وهبدأ شغل قريب".
سيد رجب يعلن عودته للتصوير بعد تعافيه من فيروس كورونا
ولفت رجب أنه سوف يستكمل عمله في مسلسل "موسى" الأسبوع المقبل، مع الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، كما أكد أنه سوف يستكمل أيضًا تصوير دوره في مسلسل "تقاطع طرق" مع منى زكي ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.
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