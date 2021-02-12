محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمحاور ترسا والمريوطية والمنصورية

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجارى إنشاؤها فى محافظة الجيزة، والتى جاء على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير لطريق ترسا، لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات، بدءا من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية.





كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور المنصورية، ومحيط المتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية والبر الشرقى والغربى لطريق المريوطية، وهى محاور جارى تطويرها بالكامل. كما حرص المحافظ على متابعة الحالة العامة للطرق والشوارع، والتأكد من الالتزام برفع مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أى مخلفات أو إشغالات او تعديات على نهر الطريق. حيث وجه رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمتابعة الدقيقة للمحال والمنشآت التجارية والمطاعم، ومدى تطبيقهم لكافة الإجراءات المنظمة للعمل.

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