وفد من إريتريا يزور كنيسة الشهيد أبانوب الأثرية بسمنود

جدة - نرمين السيد - استقبلت كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب الأثرية بسمنود، والتى تعد من كنائس مسار العائلة المقدسة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، وفدا من دولة إريتريا، وكان فى استقبالهم القمص أبانوب لويس والقس بيشوى القمص.





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