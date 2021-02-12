لميس جابر تحكى أحد فصول مقاومة المصريين ضد الفرنسيين: هاجموا أحياءهم

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن الشعب المصرى ثار ضد الحملة الفرنسية بسبب فرض ضرائب باهظة، مشيرة إلى أن الجماهير ذهبت إلى بيت القاضى الذى كان يسمى فى ذلك الوقت "إبراهيم أفندى".





وذكرت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن القاضى عندما شاهد الجماهير الكبيرة تقف أمام المنزل جلس مع عشرين منهم، واستمع لشكواهم التى تمثلت فى رفضهم قرار فرض "السارى عسكر" ضرائب باهظة وبمجرد خروجه فوجئ بمئات الجماهير تطالبه بالذهاب معهم لمقابلة السارى عسكر، فقرر عدم الذهاب معهم فضربه الجماهير بالطوب. وأوضحت جابر أن الجماهير احتشدت فى جامع الأزهر، وحمل الناس السلاح فى الشارع وقرروا مهاجمة أحياء الفرنسيين. للمشاهدة اضغط هنا

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