لميس جابر : فرنسا قررت احتلال مصر للوقوف ضد مصالح الإنجليز

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن الإنجليز كانوا يذهبون إلى مستعمراتهم فى الهند عن طريق العبور من مصر، مشيرة إلى أن عبورهم من الدولة المصرية كان أفضل وأيسر عليهم من سلوك طريق رأس الرجاء الصالح ثم بحر العرب.

وأوضحت بأن بونابرت ادعى كذبًا بأن المماليك يعاملون التجار الفرنسيين داخل مصر بشكل سئ، فقرر إحضار 30 ألف جندى فرنسى و40 سفينة لمحاربة المماليك وحماية التجار.

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