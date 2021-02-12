جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن الإنجليز كانوا يذهبون إلى مستعمراتهم فى الهند عن طريق العبور من مصر، مشيرة إلى أن عبورهم من الدولة المصرية كان أفضل وأيسر عليهم من سلوك طريق رأس الرجاء الصالح ثم بحر العرب.
وأوضحت بأن بونابرت ادعى كذبًا بأن المماليك يعاملون التجار الفرنسيين داخل مصر بشكل سئ، فقرر إحضار 30 ألف جندى فرنسى و40 سفينة لمحاربة المماليك وحماية التجار.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس جابر : فرنسا قررت احتلال مصر للوقوف ضد مصالح الإنجليز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.