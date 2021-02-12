مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم صيام شهر رجب

جدة - نرمين السيد - ورد المجمع: "يجوز للمسلم أن يصوم تعبدا لله تعالى فى شهر رجب، لا حرج فى ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع".

واستدل المجمع على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام يوما فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا"، ولم يرد فى الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.