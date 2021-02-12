الأب بولس ساتى يزور النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أجرى الأب بولس ساتى للفادى الأقدس المدبر البطريركى ورئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، يرافقه الأب مايكل سليم الفرنسسكانى، زيارة ودية للمطران كلاوديو لوريتى النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية فى مصر، بمقر إقامته فى النيابة الرسولية.





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