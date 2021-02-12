شاهد.. الرئيس يستمع لشرح حول تنفيذ محور مسطرد من المشرفين على المشروع

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات.
ووفقًا للفيديو الذى بثه الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، استمع الرئيس السيسى إلى شرح حول تنفيذ محور مسطرد من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل حيث أن المحور بعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق ابراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى، ومن المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري
وطالب الرئيس السيسى المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل ببحث الأراضى التابعة للدولة، على أن يتم تخصيصها لأهالينا لزيادة العدد، حيث وجه الرئيس بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور.
كما وجه الرئيس السيسى بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التى سوف يتم تطويرها فى نطاق مشروعات الطرق والمحاور فى وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "أهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
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