التشكيل الرسمي لمولودية الجزائر لمباراة الزمالك

يلتقى بعد قليل الزمالك ومولودية الجزائر، علي ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من انطلاقة دورى أبطال أفريقيا.

وتأتي تشكيلة مولودية الجزائر كالتالى

في حراسة المرمى:عبدالقادر صالحة.

الدفاع: نبيل لعمارة - معاذ حداد – نبيل ساعدو – عبد الرحمن حشود.

الوسط: محمد مرواني – إيسلا دياموندي.

أمامهما: بلال بن ساحة – ميلود ربيعي – عبد النور بلخير.

الهجوم: سامي فريوي.

ويلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

ومنذ رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، واصبح مركز رأس الحربة صداع كبير في رأس باتشيكو مدرب الزمالك، ولم يستقر بشكل نهائي حتي الأن علي المهاجم الرئيسي للفريق في جميع البطولات.

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في إطار إفتتاح الجولة الأولي للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد في التشكيلة الرسمية وجاء علي حساب أشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".