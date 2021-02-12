بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس يكرم المهندس روبير حصنى

جدة - نرمين السيد - ترأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثانى للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صلاة القداس فى كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر فى القاهرة.





خلال القداس الإلهى كرم البابا ثيودروس، المهندس روبير حصنى الرئيس الشرفى للكنيسة والمجلس الطائفى العام للروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية، وقدم له عصا الرعية تقديرًا لما قدمه من مساندة للبطريركية فى عهد بطريركان سابقان، البابا البطريرك بارثنيوس الثالث والبابا البطريرك بتروس السابع، وفى عهده "البابا البطريرك ثيودروس الثانى" وكذلك لمجهوداته وخدمته للكنيسة خلال ترأسه لها.

جاء ذلك بحضور المهندس كلود نقاش، رئيس المجلس الطائفى العام، الدكتور ميشيل هرموش رئيس جمعية القديس جرجس السابق رئيس كنيسة القديس نيقولاس بمصر الجديدة، والمهندس جورج ظريفه رئيس كنيسة القديس نيقولاوس فى مصر الجديدة، وسلامة أنيس رئيس كنيسة القديس نيقولاوس فى بورسعيد، وعفيف بشرى نيابة عن اللواء سمير بشرى رئيس كنيسة القديس نيقولاوس والقديس جيورجيوس فى دمياط، والدكتورة كريستيان توفيق رئيسة جمعية القديس جرجس الخيرية، والمهندس مكرم لطيف رئيس الجمعية الخيرية بالقاهرة، وارلت منصف رئيسة جمعية الراعى الصالح.