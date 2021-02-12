كهنة إيبارشية قوص ونقادة يطمئنون على صحة الأنبا بيمن

جدة - نرمين السيد - زار كهنة إيبارشية نقادة وقوص، الأنبا بيمن فى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، للاطمئنان على صحته.



جدة - نرمين السيد - زار كهنة إيبارشية نقادة وقوص، الأنبا بيمن فى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، للاطمئنان على صحته. ويقضى الأنبا بيمن، فترة النقاهة بعد تركيب 3 دعامات بالقلب، بمركز مجدى يعقوب بأسوان.

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