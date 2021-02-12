حكم نهائى لـ سيد تونسى بملكية جامعة 6 أكتوبر منفردا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل الحكم، الذى جاء مستندا إلى أمور عدة.

وبدأ النزاع منذ عام 2014 بين الدكتور سيد تونسى وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حيث كانت العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلى فقط.

وزاولت الجامعة نشاطها فى 15/9/1996، ثم صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 27/11/1996 أى بعد مزاولة الجامعة لنشاطها وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها 16 كلية بخلاف المراكز البحثية ومستشفى تعليمى والعديد من الخدمات الأخرى.