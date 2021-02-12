الشوط الأول: الزمالك يتعادل سلبيا مع مولودية الجزائر وسط سيطرة زملكاوية

بدأت المباراة وسط استحواذ زملكاوي وتماسك من دفاعات مولودية الجزائر، والإعتماد علي الهجمة المرتدة من جانب لاعبي المولودية.

أولي الهجمات الخطيرة للزمالك بتصويبة قوية من أحمد زيزو، ويتألق عبد القادر صالحي وتخرج الكرة إلي ركنية في الدقيقة 3.

استحواذ من جانب لاعبي مولودية الجزائر بعد مرور 5 دقائق بحثا عن الهدف الأول.

مرور 10 دقائق تحفظ من جانب لاعبي الفريقين وتفوق دفاعات الفريقين أمام لاعبي الخط الهجومي.

إمام عاشور كاد أن يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 11 ولكن تأتي الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل، لتضيع فرصة الهدف الأول للزمالك.

إمام عاشور أنشط لاعبي الزمالك بعد مرور 12 دقيقة وأصبح قريب من تسجيل أولي الأهداف أو الصناعة.

مرور ربع ساعة منذ بداية المباراة ولا جديد يذكر حتي الأن في أحداث المباراة.

أولي الهجمات الخطيرة من جانب مولودية الجزائر عن طريق محمد مرواني ولكن تخرج التسديدة خارج المرمي.

هدوء من جانب لاعبي الزمالك بعد مرور 20 دقيقة ولا يوجد أي جديد في المباراة وسط هجمات متفاوتة من جانب لاعبي المولودية.

هجمات متبادلة بين لاعبي الفريقين بعد مرور 25 دقيقة ولا جديد في المباراة وسط كقافة دفاعية من لاعبي المولودية.

مرور 30 دقيقة من عمر المباراة ومازالت النتيجة سلبية.

عبد القادر الصالحي ينقذ مرمي المولودية بعد تسديدة قوية من فرجاني ساسي في الدقيقة 35.

أبو جبل ينقذ الهدف الأول للمولودية وتخرج الكرة إلي ركلة ركنية.

تسديدة قوية من غمام عاشور ويتصدي حارس المولودية.

إنتهاء الشوط الأول سلبيا بين الزمالك والمولودية وسط غستحواذ زملكاوي وصل غلي 70%.

وتأتي تشكيلة مولودية الجزائر كالتالى

في حراسة المرمى:عبدالقادر صالحة.

الدفاع: نبيل لعمارة - معاذ حداد – نبيل ساعدو – عبد الرحمن حشود.

الوسط: محمد مرواني – إيسلا دياموندي.

أمامهما: بلال بن ساحة – ميلود ربيعي – عبد النور بلخير.

الهجوم: سامي فريوي.

ويلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

ومنذ رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، واصبح مركز رأس الحربة صداع كبير في رأس باتشيكو مدرب الزمالك، ولم يستقر بشكل نهائي حتي الأن علي المهاجم الرئيسي للفريق في جميع البطولات.

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في إطار إفتتاح الجولة الأولي للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد في التشكيلة الرسمية وجاء علي حساب أشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".