وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أن مصر لديها أمل فى استئناف المفاوضات ومزيد من التنسيق مع الأشقاء فى السودان، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع تصور خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه من الضرورى التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متكافئ، ومراعاة مصالح مصر والسودان فى الحفاظ على المياه وإدارة السد بالشكل الآمن.
وتابع: "الموقف القانونى والفنى المصرى يتسم بالعدل"، مشددًا على أن مصر ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق، وأن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصلحة شعبها وتضعها نصب أعينها ولا تتهاون فى حقوق المصريين وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على المصريين.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن الدولة أمامها سيناريوهات كثيرة فى إطار التعامل، وكل وضع وله رد الفعل المناسب له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. سامح شكرى: لدينا العديد من السيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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