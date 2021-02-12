وزير المواصلات الجابونى يبحث مع سفير مصر نقل تجربة تطوير الطرق لبلاده

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال البنية الأساسية، فى ضوء إنجازات الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية فى هذا الصدد، ورصف وتعبيد حوالى 6000 كم من الطرق بالقاهرة والمدن والمحاور الرئيسية والعاصمة الإدارية الجديدة، وهى التجربة التى تتطلع مصر لنقلها لعدد من الدول الإفريقية الصديقة ومن بينها الجابون.
كما تطرق اللقاء إلى خطة الحكومة الجابونية للتحول الاقتصادى 2021-2023، خصوصًا فى قطاع البنية الأساسية.
وبحث السفير قنديل والوزير بالونزى مشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية للحكومة الجابونية فى إطار الخطة، وسُبل تمويلها، وإمكانية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ جانب منها.
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