أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، عن تعجبه من تصريحات تركيا حيال أعمال منتدى الصداقة "فيليا" الذى انعقد في أثينا، قائلا: "استغربت من تصريحات تركيا.. الاجتماع أكد أن الغرض هو التعاون والخير لشعوب الدول وليس مواجهة من أى أحد".
أضاف شكرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "نستغرب من رد فعل تركيا حيال المنتدى، ولكن هذا شئ لم نعطيه أى وزن أو التفتنا إليه".
وتابع وزير الخارجية: "نحن عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها فدائما نحترم هذه الالتزامات ونوفيها، ومصر قامت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعينا أن تقعد اللجان الثنائية للتباحث فيما بين الطرفين بخطوات محددة لتفعيل بنود اتفاق العلا".
وأضاف وزير الخارجية: "نحن بصدد تحديد موعد الإجراءات الثنائية، وأيضا التقييم إلى أى مدى هناك التزام بالتعهدات وتنفيذها من قبل الجانب القطرى، نحن نرصد شكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر وهي موثقة، حتى تكون محل مراجعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: لم نلتفت لتصريحات تركيا..ونرصد يوميا كل ما يذاع على قنوات قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.