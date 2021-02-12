جولة رعوية لرئيس الكنائس الرسولية بالمنيا وأسيوط وسوهاج

أجرى الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، القس ناصر كتكوت، جولة تفقدية ورعوية لكنائس الطائفة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا، في إطار زياراته المتكررة لمتابعة أمور الخدمة، والتعرف عن قرب على المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى تشجيع شعب الكنيسة في ظل الجائحة التي تعيشها البلاد.

كان في استقبال الرئيس العام للكنائس الرسولية، القس عزت أرميا رئيس المجمع الرسولي لأسيوط ومصر العليا، والذي قال "الخدمة لا بد وأن تتغير عن ما كانت عليه قبل كورونا".

وعقد الرئيس العام للكنائس الرسولية الإجتماع التفقدي لقسوس مجمع مصر العليا بالكنيسة الرسولية بمدينة سوهاج بحضور القس عادل جادالله نائب الرئيس العام والقس نصر أمين السكرتير العام والشيخ عياد سليمان أمين الصندوق العام.

وقال الكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للكنائس الرسولية في مصر، إن الزيارة الرعوية والتفقدية للرئيس العام شملت ملجأ ليليان تراشر وبعض المسئولين الأمنيين في محافظة سوهاج، وكان الرئيس العام قد تفقد في طريقة إلي أسيوط وسوهاج مجمع المنيا وبني سويف الرسولي .

وأضاف أن القس أدم مرسل ومندوب القس كيفين في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في جولة الرئيس العام للكنائس الرسولية.

وكان القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، قد افتتح وحدة للعناية المركزة بمؤسسة لمسة حب في مغاغة.

وقال القس ناصر كتكوت إن افتتاح وحدة العناية المركزة بمدينة مغاغة يأتي ضمن دور الكنيسة تجاه المجتمع والدولة في مكافحة الاوبئة والأمراض المختلفة ولا سيما جائحة كورونا، والعناية المركزة هي خطوة أولية، وستعمل الكنيسة على تعميم تلك الخدمات.

كانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد شاركت مع صندوق "تحيا مصر" في قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، علي مدار يومي الخميس والجمعة 11، 12 فبراير.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات يأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية".

من جانبها، قالت سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".